Caso Salis: Ciarla (Pd), Meloni vada a Budapest e riporti Ilaria in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immagini che non possono non provocare un'indignazione fortissima - ha aggiunto Ciarla - e generale, davanti alle quali ogni italiano e ogni europeo dovrebbe ribellarsi. Immagini che dovrebbero imporre la più dura reazione da parte dell'Italia in primis e dell'Europa tutta. Una reazione finora è stata davvero troppo blanda se solo due giorni fa Ilaria è apparsa in quelle condizioni. Condizioni che, lo apprendiamo oggi, Ilaria stessa aveva descritto già tempo fa in una lettera ignorata o del tutto sottovalutata da governo e ambasciata più preoccupati di non indispettire l'amico Orban che di tutelare una cittadina italiana e far rispettare il diritto europeo". (Com)