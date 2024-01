Istat: Ronzulli (FI), record occupazione certifica efficacia politiche governo su lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- I dati forniti dall'Istat "continuano a certificare la grande efficacia delle politiche sul lavoro messe in piedi dal governo in soli 15 mesi". Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Nuovo record di occupati, disoccupazione calata al 7,2 per cento, ai minimi dal 2008, cioè sotto il governo Berlusconi, in un anno salgono i dipendenti a tempo indeterminato e cresce l'occupazione per gli autonomi. La serietà e la competenza pagano. Paga un po' meno la propaganda della sinistra, smentita ancora una volta dai fatti e dalla dura legge dei numeri", ha concluso. (Rin)