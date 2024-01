Sardegna: bilancio turismo 2023 nell'Isola, decolla l'autunno, estate sottotono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olbia, Cagliari e Alghero le principali destinazioni per numero di spostamenti rilevati nel 2023, di cui le prime due in crescita, rispettivamente del +1.6 per cento e del +2 per cento, rispetto al 2022. E’ però Palau la destinazione che - in proporzione - è cresciuta di più nell’anno (+6,67 per cento), quasi affiancata da San Teodoro (+6,61 per cento) e Golfo Aranci (+5,42 per cento). Nella top 10 delle mete più in crescita dell’anno soprattutto quelle nel nord est della Sardegna. Questi i dati rilevati nel II report “Sardegna HoS Trend di Viaggi” da Eager Analytics, sulla base delle analisi di “Heart of Sardinia” (HoS), prima app turistica in Sardegna per download e sistema di prenotazione di diversi siti d’interesse in Sardegna. Un'altra caratteristica dell’anno appena passato è la stagionalità “leggermente cambiata rispetto all’anno precedente, - spiega Carlo Gaspa, CEO di Eager - con performance autunnali migliori dove - complice il bel tempo - in tanti hanno continuato ad andare al mare, combinando il mare con la visita di siti naturali e all’aria aperta e di quelli culturali. Tutto questo porta ad un maggiore movimento per il turismo culturale e attivo”. Barumini, Tharros, Nora e Santa Cristina le destinazioni culturali del 2023 in testa, con numeri record in autunno. Tra queste, Santa Cristina è tra le mete che è cresciuta di più in termini percentuali rispetto al 2022 (tra il 15-20 per cento), soprattutto tra agosto e ottobre, seguita da Nora che segna una crescita tra il 12-17 per cento. Inoltre, “si sta sviluppando sempre più la tendenza a unire le visite culturali con esperienze di turismo attivo e gastronomico - spiegano da Eager- Questa tendenza evidenzia la richiesta di un'offerta turistica non completamente espressa che combina la cultura con l'esplorazione dell'entroterra e delle imprese locali: rispetto al 2022, Eager ha registrato un incremento del 9 per cento di turisti che abbinano la visita a siti storici con attività come soggiorni in agriturismi o escursioni”. (segue) (Rsc)