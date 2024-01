Sardegna: bilancio turismo 2023 nell'Isola, decolla l'autunno, estate sottotono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estate del 2023 è stata all’insegna del risparmio, soprattutto ad Alghero. Performance migliori in autunno sugli spostamenti rispetto all’anno precedente, ma non sulla spesa. Nel 2023 la domanda turistica annua è cresciuta appena dell’1,08 per cento rispetto al 2022: in estate i turisti che non hanno rinunciato alla Sardegna, in percentuale quasi invariata rispetto al 2022 (+0.68 per cento), hanno risparmiato di più con un calo del -4,12 per cento delle spese per ristoranti, attrazioni, shopping. Questa tendenza negativa è ancor più pronunciata per Alghero, che in base all’analisi dei perimetri virtuali delle attività economiche, vede una diminuzione della spesa turistica del -10,24%. Olbia e Cagliari registrano, rispettivamente, una riduzione del -0,52% e del -2,76% della spesa, suggerendo una possibile contrazione nel settore alberghiero dell'isola. “Il dato sulla spesa può essere ricondotto agli effetti dell’inflazione - continua Carlo Gaspa - praticamente le persone non rinunciano a viaggiare, ma tagliano sulle spese di alloggio, ristorante, etc… soprattutto quando lo spostamento è prolungato. Nel caso invece di brevi spostamenti, come in occasione di eventi come Capodanno, la spesa è addirittura aumentata”. Di contro, guardando all’andamento stagionale, gli spostamenti dell’autunno - sempre rilevati dall’intelligence dell’app HoS - Heart of Sardinia - sono cresciuti del +5,67 per cento, contestualmente alla spesa. Alghero, Olbia, Sassari, Cagliari e Castelsardo sono state le città più visitate tra la notte di San Silvestro e Capodanno. I primi tre comuni sono quelli che sono cresciuti di più, ottenendo un aumento dei visitatori dei comuni interessati fino al 700 per cento e della spesa fino al 1000 per cento - calcolata rispetto alla media giornaliera del periodo invernale. (segue) (Rsc)