Sardegna: bilancio turismo 2023 nell'Isola, decolla l'autunno, estate sottotono (3)

- Olbia con +1121 per cento della spesa calcolata per visitatore (shopping, ristoranti…), e Alghero con +1018 per cento si confermano come le città dello shopping nell’ultimo periodo di vacanze. Cagliari e Castelsardo, però, nel complesso hanno ottenuto valori piuttosto al di sotto della media rispetto alle altre quattro città con +215 per cento e +103 per cento a fronte di un aumento del numero di visitatori e del +435 per cento e +160 per cento della spesa (intesa come ristoranti, bar, shopping, attrazioni…). “Chiaramente le performance del Capodanno riflettono le strategie adottate, oltre che dei posti letto. Quello che ci ha incuriosito quest’anno, - prosegue Gaspa - è rilevare performance comunque diverse tra comuni di grandi dimensioni, tra visite e spesa turistica, e la presenza di Castelsardo tra queste - tipicamente una destinazione estiva. Inoltre, un’altra caratteristica da considerare è la durata del viaggio di Capodanno che - mediamente - inizia 72 ore prima - in questo caso complice anche il weekend -, e termina solo 24 ore dopo. Un tema su cui si potrebbe lavorare creando un calendario di eventi più lungo”. L'84 per cento degli spostamenti turistici si concentra si concentra su una superficie sempre più ridotta - poco più dell’11 per cento del territorio. Nonostante i buoni risultati stagionali dell’autunno e in alcune parti dell’isola anche nell’estate, l’84 per cento degli spostamenti turistici in Sardegna continuano a concentrarsi su una porzione di territorio circoscritto e limitato. 2814 chilometri quadrati, ossia solamente l’11,68 per cento del territorio viene visitato per finalità turistiche (laddove presente un sito di interesse). Un dato peggiore di quello del 2022, che era del 12,48 per cento e persino del 2021, che era del 12,40 per cento. (Rsc)