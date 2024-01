Agricoltura: Commissione Ue propone deroghe Pac su terreni incolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea propone di consentire agli agricoltori dell'Ue di avvalersi di deroghe per l'anno 2024 alle norme della Politica agricola comune (Pac) che li obbligano a mantenere alcune aree non produttive. "La proposta della Commissione, inviata oggi agli Stati membri che la voteranno in una riunione di comitato, fornisce una prima risposta politica concreta alle preoccupazioni degli agricoltori in materia di reddito e fa seguito alle richieste avanzate da diversi Stati membri durante le riunioni del Consiglio Agricoltura", si legge in una nota della Commissione europea. Per ricevere il sostegno della Pac a cui hanno diritto, gli agricoltori devono rispettare una serie rafforzata di nove norme a favore dell'ambiente e del clima. Questo principio di condizionalità si applica a quasi il 90 per cento della superficie agricola utilizzata nell'Ue e svolge un ruolo importante nell'integrazione delle pratiche agricole sostenibili, specifica l'esecutivo Ue. Questo insieme di norme di base è denominato Gaec, che significa "buone condizioni agricole e ambientali". (segue) (Beb)