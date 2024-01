Agricoltura: Commissione Ue propone deroghe Pac su terreni incolti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo standard Gaec 8 richiede, tra le altre cose, di dedicare una quota minima di terra arabile ad aree o caratteristiche non produttive. Quest'ultimo si riferisce tipicamente a terreni incolti, ma anche a elementi come siepi o alberi. Le aziende agricole con meno di dieci ettari di terreno coltivabile sono in genere esentate da questo obbligo. Con la proposta di oggi, la Commissione europea offre la possibilità a tutti gli agricoltori dell'Ue di essere esentati da questo obbligo e di avere comunque diritto al pagamento diretto di base della Pac. Invece di mantenere il terreno incolto o improduttivo sul 4 per cento dei loro seminativi, precisa Bruxelles, gli agricoltori dell'Ue che coltivano colture che fissano l'azoto (come lenticchie, piselli o fave) e-o colture intercalari (piante che crescono tra due colture principali) sul 7 per cento dei loro seminativi, saranno considerati in grado di soddisfare il requisito. Le colture intercalari, si legge nel comunicato della Commissione europea, possono servire come foraggio per gli animali o come sovescio. L'uso di colture azotofissatrici e di colture intercalari comporta una serie di benefici ambientali per la salute del suolo, tra cui la biodiversità del suolo e la limitazione della lisciviazione dei nutrienti. (segue) (Beb)