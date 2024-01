Decreto energia: Urso, passo verso transizione green delle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'approvazione definitiva del decreto Energia “rappresenta un significativo, importante passo in avanti verso la transizione verde delle nostre imprese. Un provvedimento che mira al rafforzamento del nostro sistema produttivo nell'affrontare la sfida della decarbonizzazione e dello sviluppo sostenibile. Questa è la strada giusta, indicata dal governo e condivisa dal Parlamento". E' quanto afferma in una nota il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, commentando l’approvazione in Senato del dl Energia. “Il dl Energia prevede semplificazioni burocratiche e incentivi a favore dell'intera filiera italiana del fotovoltaico, eccellenza della produzione Made in Italy, oltre a importanti sostegni per le aziende a forte consumo di energia. Nel provvedimento sono stanziati anche contributi per i territori colpiti dalle alluvioni in Toscana, con lo scopo di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e il recupero della capacità produttiva dei territori. Infine, vengono previsti sostegni per le famiglie meno abbienti, con lo stanziamento di 100 milioni di euro per i titolari di social card, finalizzati all’acquisto di carburante o di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico”, aggiunge. (Rin)