Open Fiber: buono regalo da 50 euro per nuovi utenti nel lecchese fino al primo aprile 2024

- Arriva il voucher di 50 euro da convertire in un buono regalo Amazon.it, una gift card di MediaWorld o in un buono carburante Q8: è questa l'offerta a disposizione dei cittadini in tre comuni della provincia di Lecco che intenderanno attivare entro il primo aprile 2024 una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiber. "Open Fiber ti premia" - si legge in una nota - è un'iniziativa mirata a incentivare l'utilizzo della rete ad altissima velocità e capacità realizzata nelle zone coinvolte dal Piano Bul. I comuni della provincia di Lecco dove si potrà richiedere il voucher sono: Garbagnate Monastero, Olgiate Molgora e Taceno. Per accedere a questa opportunità, i residenti nei comuni potranno verificare la copertura del proprio indirizzo, scegliere un operatore partner e attivare la propria connessione ultraveloce: a quel punto va compilato il form disponibile per ricevere il proprio voucher. (segue) (Com)