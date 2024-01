Cybersicurezza: Minardo (Lega), fondamentale rafforzare paradigma cooperativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento di un paradigma cooperativo sottolineato in audizione dal sottosegretario Mantovano "è una necessità improcrastinabile in tema di cyber difesa soprattutto in considerazione dell’acuirsi delle tensioni internazionali e del conseguente aumento dei cyber attacchi”: lo ha detto il presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo a conclusione dell’audizione del sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. “L’indagine conoscitiva che oggi abbiamo avviato con l’audizione del sottosegretario Mantovano – sottolinea Minardo – vuole essere esattamente un contributo teso a rafforzare consapevolezza e cooperazione tra tutti gli attori della difesa cyber e in questo senso vanno anche molti elementi del recente ddl cybersicurezza a cominciare dalle importanti norme di coordinamento tra l’Acn (agenzia per la cybersicurezza nazionale), l’intelligence e la polizia giudiziaria” conclude. (Rin)