Istat: Foti (Fd'I), occupazione record, stracciati auspici Pd e M5s

- "Anche oggi arrivano dei numeri che stracciano i peggiori auspici delle opposizioni che speravano in un futuro catastrofico per l'Italia guidata dal governo Meloni. Sale l'occupazione, scende ancora la disoccupazione". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "A dicembre 2023 - sottolinea Foti - l'Istat ha registrato un aumento di 456 mila occupati rispetto al dicembre dell'anno precedente. A fronte dell'occupazione che sale al 61,9 per cento, scendono sia la disoccupazione giovanile al 20,1 per cento, che quella totale al 7,2 per cento, livello più basso dal 2008. La strada dell'immobilismo, di bonus fallimentari e di misure assistenzialistiche tanto cara a Pd e M5s è stata definitivamente archiviata: la rotta per il rilancio dell'occupazione finalmente è stata intrapresa". (Rin)