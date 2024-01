Thailandia: Consiglio sicurezza avvia accertamenti su arresto rock band russa dissidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza della Thailandia avvierà accertamenti in merito al recente arresto della rock band "Bi-2", composta da sette cittadini russi e bielorussi dissidenti, che è stata recentemente arrestata a Phuket per aver organizzato un concerto senza le necessarie autorizzazioni. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri thailandese, Parnpree Bahiddha-Nukara, commentando le richieste rivolte alle autorità thailandesi a non rimpatriare i membri del gruppo nei loro Paesi d'origine. "Il Consiglio di sicurezza nazionale sta studiando la questione e i dettagli, incluse le identità e le nazionalità dei membri della band", ha dichiarato il ministro. "In questo caso è necessario tenere in considerazione le leggi internazionali. Una volta ottenute le informazioni necessarie, saremo in grado di procedere nel modo appropriato", ha affermato il ministro. Un appello a non estradare i membri della rock band è stato rivolto al governo thailandese anche da Human Rights Watch, secondo cui i musicisti rischiano di essere perseguiti per le critiche rivolte al Cremlino. Stando alle indiscrezioni di stampa, cinque dei sei membri della band hanno raggiunto la Thailandia con passaporti russi, ma almeno quattro, inclusi i due fondatori del gruppo, sono anche cittadini israeliani. (Fim)