Usa-Serbia: ministro Economia Cvetkovic in visita a Washington, pronti ad accogliere investitori

- La Serbia è aperta e pronta ad accogliere un numero ancora maggiore di investitori dagli Stati Uniti. Lo ha affermato il ministro dell'Economia serba, Slobodan Cvetkovic, dopo l'incontro di Washington con il presidente del Consiglio d'affari serbo-statunitense e dell'Associazione d'affari dell'Europa centrale e degli Stati Uniti, Eric Stewart. Lo riporta il quotidiano belgradese "Danas". Cvetkovic ha dichiarato che in Serbia le imprese Usa "impiegano più di 30 mila persone" e che gli investimenti "motivano le aziende dei Paesi più grandi alleati degli Usa a venire in Serbia e a investire denaro". "Il nostro interscambio merci è al di sotto del potenziale e delle possibilità reali. Nei primi undici mesi del 2023 ammontava a circa 1.047 miliardi di dollari", ha affermato il ministro dell'Economia, sottolineando la necessità di "cominciare a concretizzare la cooperazione e intensificare gli incontri tra gli imprenditori serbi e statunitensi". Stewart da parte sua ha sottolineato che le aziende degli Stati Uniti "sono soddisfatte del trattamento e delle condizioni commerciali" in Serbia.(Seb)