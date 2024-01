Romania: deficit di bilancio pari al 5,68 per cento del Pil nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le spese di investimento, che comprendono le spese in conto capitale, così come quelle relative ai programmi di sviluppo finanziati da fonti interne ed esterne, ammontano a 20,23 miliardi di euro, con un aumento del 38,8 per cento rispetto all'anno precedente, quando ammontava a 14,57 miliardi di euro. Si osserva inoltre un aumento della quota degli investimenti finanziati con fondi esterni non rimborsabili dopo l'adesione, che rappresentano il 61,58 per cento del totale delle spese per investimenti. Il ministro delle Finanze romenp, Marcel Bolos, ha annunciato all'inizio di quest'anno che la Romania potrebbe chiudere il 2023 con un deficit di bilancio inferiore al 5,7 per cento. Il bilancio per quest'anno è costruito su un deficit che scenderà al 5 per cento del Pil. (Rob)