Milano: Piscina (Lega), edilizia in stallo e dipendenti non tutelati, urge una svolta

- Siamo “fortemente preoccupati per la situazione di stallo sull’edilizia che si sta delineando a Milano a causa di indagini, mancanza di tutele per i funzionari comunali, regole imprecise e Piani di Governo del Territorio troppo restrittivi”. Lo dichiara in una nota Samuele Piscina, Segretario milanese della Lega e Consigliere Comunale. “Le due lettere inviate in questi giorni da 130 dipendenti del settore urbanistica del Comune di Milano, che chiedono il trasferimento ad altri settori, manifestano una mancanza di tutele importante che mette in difficoltà chi ogni giorno deve firmare provvedimenti senza avere certezza delle regole e rischiando di finire a processo nonché l’intero settore dell’edilizia”. Dopo le inchieste della Procura sugli edifici, “per le quali possiamo nutrire qualche perplessità, ma la magistratura farà il suo corso, è dovere del Sindaco e dell’Assessore competente ascoltare le preoccupazioni, dare adeguate direttive e assicurare ai propri dipendenti le giuste tutele sul lavoro. Allo stesso modo, non possiamo assolutamente permetterci di avere una situazione di stallo nell’edilizia milanese. Gli imprenditori, a causa delle ultime indagini, ma soprattutto in prospettiva del nuovo PGT considerato a oggi insostenibile sulla base delle informazioni a disposizione delle categorie di costruttori, stanno già fuggendo da Milano, investendo in altre località come Roma. Ciò porterà, purtroppo, a un ulteriore calo di offerta e a un conseguente nuovo innalzamento dei prezzi delle case. Quella che si prevede è una situazione catastrofica per il mercato delle case nella nostra città”, conclude Piscina.(Com)