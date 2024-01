Ue: Oggi pomeriggio a Bruxelles cerimonia in commemorazione di Jacques Delors

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi alle 17 la presidente von der Leyen terrà una cerimonia europea in onore di Jacques Delors, ex presidente della Commissione europea dal 1985 al 1995, scomparso il 27 dicembre scorso. "Al di là dell'eredità di Jacques Delors, credo che dobbiamo anche mantenere viva la fiamma. La fiamma della volontà, dell'ambizione e del pragmatismo. Perché il cammino della nostra Europa si reinventa ogni giorno. Jacques Delors ci ha insegnato che l'importante è adattarsi alle nuove esigenze. Agire con ambizione e realismo per affrontare le nuove sfide. E di tenere fede all'ideale europeo", ha dichiarato von der Leyen. Oltre alla famiglia e agli ex colleghi di Jacques Delors, si legge in una nota della Commissione europea, la cerimonia vedrà la partecipazione di numerosi leader europei. (segue) (Beb)