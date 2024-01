Cybersicurezza: Repubblica Ceca, 262 attacchi informatici nel 2023, quasi il doppio del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2023 in Repubblica Ceca gli attacchi informatici sono stati 262. Lo ha reso noto l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Nukib). Si tratta di un numero record, in crescita significativa rispetto ai 146 episodi osservati nel 2022. L’aumento è dovuto soprattutto a ripetute ondate di attacchi DDoS da parte di gruppi di hacker riconducibili alla Russia. Attacchi di questo genere prendono di mira i siti web con un elevato numero di richieste di accesso, paralizzandoli. “Abbiamo classificato due degli episodi dell’anno scorso come molto significativi in termini di gravità”, ha spiegato il direttore del Nukib Lukas Kintr, “uno ha riguardato un’importante istituzione statale strategica e l’altro un soggetto del settore della difesa”. L’Agenzia ha segnalato che i rapidi progressi nell’uso dell’intelligenza artificiale e dei chatbot basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (Llm) stanno rendendo gli attacchi informatici sempre più sofisticati. (Vap)