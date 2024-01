Istat: Salvini, record posti di lavoro creati in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Record di posti di lavoro creati in Italia, con una crescita di 456 mila lavoratrici e lavoratori in più nel solo 2023, di cui 418 mila a tempo indeterminato, come dicono gli ultimi dati Istat. Avanti insieme, si cresce". Lo scrive su X il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. (Rin)