Spagna: Feijoo, qualsiasi governo europeo si sarebbe dimesso dopo "umiliazione" amnistia

- Dopo che l'esecutivo spagnolo di Pedro Sanchez ieri è stato "umiliato" da Uniti per la Catalogna (JxCat) con il voto contrario al Congresso dei deputati sulla legge di amnistia, "qualsiasi governo europeo" si sarebbe dimesso e avrebbe indetto nuove elezioni. Lo ha affermato il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, in un'intervista ad "Antena 3", dicendosi convinto che Sanchez non lo farà a causa della sua "ossessione per il potere". Il capo dell'opposizione, che oggi si reca a Bruxelles per incontrare i colleghi europei del Partito popolare europeo (Ppe), ha sottolineato che in questo momento l'Europa sta già guardando alla Spagna e "si sta chiedendo cosa stia succedendo e se questa sia l'Ungheria o l'ex Polonia", ha attaccato Feijoo. Per l'esponente conservatore, l'Ue "deve fermare questo attacco massiccio" allo Stato di diritto in Spagna, aggiungendo che la legge di amnistia, nella sua forma attuale, non passerebbe il "filtro europeo". (Spm)