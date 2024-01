Bolzano: 22 imprese altoatesine coinvolte in frode Pnrr per oltre dieci milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta ad oltre 10 milioni di euro la frode in danno del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) scoperta dai finanzieri del Comando provinciale di Bolzano, che ha portato alla denuncia di 29 soggetti, responsabili, allo stato delle indagini e salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dei reati di falsità ideologica e indebita compensazione di crediti inesistenti. Nell’ambito della quotidiana attività di controllo economico del territorio, le fiamme gialle altoatesine hanno rilevato l’esistenza di consistenti rapporti economici tra una società di consulenza romana e numerose imprese della provincia, concernenti l’offerta e la successiva organizzazione di corsi di formazione destinati ai dipendenti di tali aziende, per l’acquisizione delle competenze necessarie a realizzarne la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione. La digital transformation delle piccole e medie imprese costituisce uno degli obiettivi primari del Pnrr, per il cui conseguimento sono state stanziate risorse per oltre 30 miliardi di euro, volte ad incentivare gli investimenti in tecnologia. A conclusione del piano d’azione, i reparti del comando provinciale di Bolzano hanno ispezionato 22 imprese e disconosciuto crediti di imposta per circa 10 milioni di euro, dei quali quasi 6 milioni già utilizzati per abbattere i debiti erariali, rimettendo alle valutazioni della locale Procura della Repubblica i profili di responsabilità penale in capo agli amministratori delle società coinvolte, al rappresentante legale della società romana e ai professionista intervenuti ad asseverare la spettanza di tali crediti fittizi. Numerose aziende destinatarie dei controlli, allo scopo di attenuare le conseguenze sanzionatorie connesse alle condotte contestate, hanno fatto ricorso al ravvedimento operoso, istituto che consente al contribuente di sanare omessi o insufficienti versamenti di imposte o altre irregolarità fiscali, provvedendo a riversare nelle casse del Fisco somme che, in alcuni casi, hanno superato la soglia dei 700 mila euro.(Rin)