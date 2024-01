Riforme: Maiorino (M5s), in maggioranza litigano perché sanno che premierato è un disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza "continua a litigare sul premierato perché loro per primi sanno bene che questo pastrocchio è un disastro che non farebbe altro che aggravare i problemi istituzionali dell'Italia". Lo afferma la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5s a palazzo Madama e capogruppo in commissione Affari costituzionali. "Inoltre Salvini continua a sognare per sé un improbabile incarico a palazzo Chigi e per questo difende la norma che costituzionalizza il ribaltone, quella della botola piazzata sotto la poltrona del premier eletto, messa lì appositamente per farlo cadere e far subentrare il numero due: nei suoi sogni, lui", prosegue. "Si arrovellano - aggiunge - su possibili modifiche al testo che loro stessi hanno proposto infarcito di assurdità. È inutile che continuino a cimentarsi sui dettagli, questo impianto è pessimo, non risolve i problemi del sistema istituzionale italiano ma semmai li aggrava. Non garantisce affatto la stabilità dei governi di cui l'Italia ha bisogno, illude i cittadini promettendo loro maggiore potere e in realtà conferendolo ad uno (o una) solo, e rendendo pertanto il nostro sistema democratico molto più povero, con un Parlamento svuotato dei suoi poteri, un Presidente della Repubblica ridotto a comparsa e lo stesso governo ingabbiato in un sistema rigido e cervellotico". "Le proposte per dare stabilità ed efficienza alle istituzioni italiane - conclude - le presenteremo noi con il pacchetto emendamenti, mettendole a disposizione del dibattito politico e di tutto il Paese". (Rin)