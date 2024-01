Guidonia: assessore Bilancio del Pd rassegna dimissioni "sindaco non rispetta patti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Bilancio di Guidonia Montecelio, Alberto Cuccuru del Partito democratico, come annunciato ieri, ha rassegnato le proprie dimissioni in una lettera inviata al sindaco Mauro Lombardo. "Con la presente sono a rimettere le deleghe assessorili conferitemi e a dimettermi da assessore della sua giunta", si legge nella missiva. L'assessore dimissionario lamenta un mancato rispetto dei patti accordati a inizio consiliatura nel 2022 e citando "Il Principe" di Machiavelli afferma: "Il principio pacta sunt servanda è un principio morale universale, quale che ne sia il fondamento, religioso, razionale che gli si voglia attribuire. E soprattutto si è sempre domandato se questi patti potessero essere derogati ricevendo risposta affermativa qualora si perseguissero 'grandi cose'. Ciò che non risulta altrettanto chiaro è in che cosa consistano le grandi cose tali da consentire di non rispettare i patti, gli accordi presi". Cuccuru quindi ringrazia i dirigenti e i colleghi della giunta. "Con ognuno ho avuto rapporti di grande correttezza e collaborazione, sempre nell'esclusivo interesse della città e dei cittadini che auspico sia sempre al centro delle sua azioni e unica finalità del suo operato". (Rer)