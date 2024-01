Algeria-Italia: ministro Interno Piantedosi oggi in visita ufficiale ad Algeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, accompagnato dal viceministro degli Affari esteri, Edmondo Cirielli, sarà oggi e domani, rispettivamente 31 gennaio e primo febbraio, in visita di lavoro in Algeria. Una missione che si inserisce nell’ambito degli accordi tra Italia e Algeria in materia di cooperazione nel campo della sicurezza, con focus in particolare sulla cooperazione di polizia, senza dimenticare il dossier migranti ma anche l'instabilità nella regione del Sahel. Il titolare del Viminale sarà ricevuto dal ministro dell'Interno algerino, Ibrahim Merad. Fonti diplomatiche algerine hanno riferito ad “Agenzia Nova” che il ministro Piantedosi “sarà ricevuto dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, come segno dell'importanza data da Algeri a questa particolare cooperazione”. Gli algerini, proseguono le fonti, sono molto preoccupati per l'instabilità nel Sahel e in particolare in Mali, dove la giunta al potere ha deciso di porre fine all'Accordo di pace di Algeri stipulato nel 2015: il rischio è quello di riaccendere il conflitto tra i gruppi indipendentisti a maggioranza tuareg che si muovono tra il nord del Paese saheliano e il sud dell'Algeria. "Speriamo che la ragione prenderà il sopravvento, soprattutto in Mali", commenta la fonte. (segue) (Res)