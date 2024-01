Algeria-Italia: ministro Interno Piantedosi oggi in visita ufficiale ad Algeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo intervento in occasione della conferenza Italia-Africa tenuta a Roma lunedì, 29 gennaio, Piantedosi ha sottolineato come il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo sia un pilastro irrinunciabile del nostro Paese. “Siamo pienamente consapevoli che la pressione migratoria che l’Italia deve affrontare è analoga a quella di diversi Stati dell’area Africana. Ed è proprio per questo che dobbiamo continuare a lavorare assieme esplorando nuovi modelli di partenariato strategico”, ha dichiarato il ministro. “Abbiamo infatti bisogno di circuiti di mobilità governata che impediscano ai trafficanti di gestire i flussi, ma consentano di creare, insieme, percorsi migratori legali e sicuri”, ha aggiunto Piantedosi. (segue) (Res)