Algeria-Italia: ministro Interno Piantedosi oggi in visita ufficiale ad Algeri (3)

- Vale la pena ricordare che l’Algeria resta marginale nelle rotte dei flussi migratori illegali via mare che arrivano in Italia. Poco più di 500 persone hanno raggiunto le coste italiane in modo irregolare nel 2023, a fronte di 1.273 arrivi dell’anno precedente. I pochi “harraga” (migranti illegali) algerini che sbarcano in Sardegna considerano l’Italia come punto di transito e non la destinazione finale. La stragrande maggioranza degli algerini, infatti, vuole raggiungere parenti o amici residenti in Francia o in Spagna, dove vivono milioni rispettivamente 2,5 milioni e 250 mila algerini, secondo le statistiche dei consolati algerini. La comunità algerina in Italia conta invece 30 mila individui circa, concentrati soprattutto in Campania e Lombardia. Secondo le ultime statistiche di gennaio della polizia di Stato italiana, solo 18 algerini risultano attualmente trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri. (segue) (Res)