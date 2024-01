Algeria-Italia: ministro Interno Piantedosi oggi in visita ufficiale ad Algeri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria può invece giocare un ruolo cruciale per frenare i flussi migratori che arrivano in Italia tramite la vicina Tunisia, primo paese di partenza dei migranti (circa 97 mila) salpati dal Nord Africa e sbarcati nelle coste siciliane nel 2023. A tal proposito, è opportuno menzionare la recente visita del ministro tunisino dell'Interno, Kamal Feki, ad Algeri per partecipare alla prima sessione della riunione della commissione mista per lo sviluppo e la promozione delle aree di confine tra Algeria e Tunisia, con la partecipazione dei governatori dei distretti interessati. Nel suo discorso di apertura dei lavori, il ministro dell'Interno algerino Merad ha dichiarato che "è necessario garantire una strategia efficace di sviluppo per rendere sicure le nostre zone di frontiera e proteggerle dalle nuove sfide alla sicurezza, compresa l'immigrazione clandestina”. (Res)