Acca Larentia: Municipio Roma VII chiede rimozione croce celtica e stop manifestazioni parallele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rimuovere la croce celtica, visibile dall'alto, su una palazzina - ex sede del Movimento sociale italiano - che si trova in via Tuscolana all'altezza di piazza Santa Maria Ausiliatrice a Roma, e chiedere alla prefettura di negare la manifestazione che accompagna ogni anno le celebrazioni ufficiali per la strage di Acca Larentia. Dopo i fatti del 7 gennaio scorso il parlamentino del Municipio VII di Roma, ieri, ha approvato una mozione in questo senso. Il testo presentato dal Partito democratico, a prima firma dei consiglieri Fabrizio Grant e Rosa Ferraro, e sottoscritto da altre forze di centrosinistra, è stato approvato con 15 voti favorevoli inclusi quelli del Movimento 5 stelle e di Italia viva. I gruppi di centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, hanno abbandonato l'Aula in segno di dissenso. Nel dettaglio il documento impegna il presidente del Municipio Roma VII, Francesco Laddaga, a "interloquire con il sindaco e la giunta di Roma affinché: si attivi con rapidità l'interlocuzione con Inail e i condomini interessati, ai fini della non più rinviabile rimozione della croce celtica posta nel piazzale; si provveda nuovamente e velocemente alla rimozione del murales che riporta la scritta 'Acca Larentia' con la croce celtica di seguito, su via Tuscolana altezza Piazza Santa Maria Ausiliatrice, nonché di tutti i manifesti abusivi ivi affissi; venga negata, da parte della prefettura e della autorità competenti, l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione del 7 gennaio, fatta eccezione per la commemorazione istituzionale dei giovani caduti, da proseguire". Soddisfazione è stata espressa dal Partito democratico alla Regione Lazio e in Campidoglio. "È la giusta risposta delle istituzioni e di un intero quartiere ad una presenza non più tollerabile, che ben lontana dalla semplice commemorazione istituzionale di giovani uccisi nel 1978, usa la data del 7 gennaio solo per organizzare manifestazioni evocative del Ventennio, in palese contrasto con i valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione, nata dall'antifascismo", ha detto la consigliera regionale del Pd Marta Bonafoni. "Un atto che richiama tutti alla difesa dei valori antifascisti e che abbiamo sostenuto con la presenza in Aula. Un atto contro chi pensa di poter sorvolare sui diritti e sulla forza della Costituzione", hanno detto le consigliere del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio e Giulia Tempesta.(Rer)