Mar Rosso: Regno Unito si appresta a schierare una portaerei per "cooperare con gli Usa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito è pronto a inviare una portaerei nel Mar Rosso per contrastare gli attacchi dei ribelli yemeniti filo iraniani Houthi. Lo riferisce il quotidiano "The Telegraph", secondo cui la Marina militare britannica si sta preparando a sostituire la portaerei statunitense Uss Dwight D. Eisenhower quando questa tornerà negli Stati Uniti. Tale decisione giunge dopo che gli Houthi hanno detto di essere pronti a uno "scontro a lungo termine" con Usa e Regno Unito. James Heappey, sottosegretario di Stato delle Forze armate, ha dichiarato: "L'Eisenhower non può rimanere lì per sempre, quindi è importante mantenere una presenza di portaerei nella regione". Heappey ha aggiunto che il Regno Unito potrebbe "cooperare con gli statunitensi" e intervenire una delle due sue portaerei per "colmare un divario" nel Mar Rosso. (Rel)