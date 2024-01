© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:COMUNEAl via il festival di letteratura per ragazzi Biss (book into street Secondigliano), realizzato grazie alla collaborazione tra la Marotta&Cafiero editori e la settima Municipalità del Comune di Napoli. Intervengono il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e Maura Striano, assessore all'Istruzione del Comune di Napoli. Biblioteca "Guido Dorso" di Secondigliano - Napoli (ore 9).Inaugurazione dell'iniziativa "Ci vediamo a Scampia": due mesi dedicatI alla salute visiva dei residenti del quartiere che prevede controlli della vista e occhiali gratuiti. Presenti Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute; Marta Schifone, deputata e membro Commissione Affari Sociali Camera; Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Aula Magna del complesso Scampia dell’Università Federico II in via Valerio Verbano - Napoli (ore 11).REGIONEQuestion time in Consiglio regionale della Campania. Tra le interrogazioni di cui si discuterà ci sono quella sugli atti di violenza nei confronti del personale sanitario e l'organizzazione della rete scolastica per l'anno 2024/2025. Sede del Consiglio regionale della Campania al Centro direzionale is. F13 - Napoli (dalle ore 11 alle 13).VARIEConferenza stampa dell'attività operativa 2023 e presentazione del calendario Cites 2024. Interviene il comandante del comando Regione carabinieri Forestale Campania Ciro Lungo. Sala Riunioni Gruppo Forestale dei carabinieri in piazza Duca degli Abruzzi 1 - Napoli (ore 10).Conferenza stampa di presentazione del nuovo Napoli digital hub; con Giorgio Ventre, direttore Apple Developer Academy e coordinatore scientifico del Progetto. Polo Tecnologico Università di Napoli Federico II in Via Nicolangelo Protopisani 70, all'interno della Apple Developer Academy - Napoli (ore 10).(Ren)