Roma: in fiamme condizionatore in centro accoglienza a Tor Cervara, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Momenti di paura in un centro di accoglienza per persone senza fissa dimora in zona Tor Cervara, a Roma. Intorno alle ore 6 di questa mattina un condizionatore ha preso fuoco all'interno del bagno della struttura in via Monte Libretti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato, che stanno indagando sulla vicenda. Dai primi accertamenti nessuna persona è rimasta coinvolta. L'intervento è ancora in corso.(Rer)