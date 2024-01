Russia-Ucraina: Lavrov, formula di pace Zelensky suona come utlimatum, ma non è realizzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formula di pace suggerita dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "suona come un ultimatum per la Russia" ma "è ovvio a tutti che questa formula non è realizzabile". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo alla riunione degli sherpa dei Paesi Brics a Mosca. Secondo Lavrov, gli Stati Uniti e i loro alleati "impongono alla comunità internazionale" la formula di pace di Kiev come l'unico modo per risolvere il conflitto. "Questa opzione non è altro che un ultimatum alla Federazione Russa, ma è chiaro a tutti che questa formula non è realizzabile e non rende onore a coloro che cercano di presentarsi come leader esteri competenti", ha detto Lavrov. (Rum)