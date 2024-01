Napoli: nuovo arresto per ex sindaco Cicciano, misura per imprenditori e consiglieri comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove accuse per l’ex sindaco di Cicciano Giovanni Corrado, attualmente agli arresti domiciliari per un’inchiesta sulla realizzazione di edifici residenziali in aree non ricomprese nel piano regolatore comunale. Questa mattina Corrado ha ricevuto nuovamente la visita dei carabinieri di Nola che gli hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. L’ordinanza di custodia cautelare (che prevede una misura in carcere, due ai domiciliari e un divieto di dimora nella Regione Campania) ha colpito anche due consiglieri comunali in carica e un imprenditore. Indagato anche un altro imprenditore, per il quale non vi è misura cautelare: nei suoi confronti è stata eseguita una perquisizione. (segue) (Ren)