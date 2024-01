Ue: Borrell, entro febbraio comunicazione su strategia europea per la difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la fine di febbraio sarà presentata una comunicazione su una strategia comune europea per la difesa. Lo ha annunciato l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei di Bruxelles. Una delle discussioni di oggi, ha detto, "riguarderà la nostra preparazione alla difesa e in particolare la volontà di sviluppare una strategia per l'industria europea della difesa". Borrell ha spiegato di essere a lavoro, assieme alla Commissione europea a all'Agenzia europea per la difesa (Eda) su una comunicazione comune, "una strategia comune" per mettere insieme "il lato della domanda e dell'offerta", utilizzando gli studi condotti dall'Agenzia europea per la difesa "su ciò di cui hanno bisogno i nostri eserciti e sulla capacità della nostra industria di soddisfare questo bisogno". Il documento, ha poi annunciato l'Alto rappresentante europeo, sarà presentato alla Commissione per essere approvato presentato. "Da una parte ci siamo io e il mio team, l'Alto rappresentante e l'Agenzia europea per la difesa, e dall'altra il Commissario Breton, responsabile del settore industriale della difesa", ha spiegato. "Spero che venga approvata alla fine di febbraio e presentata ai leader al successivo Consiglio europeo", ha concluso. (Beb)