Medio Oriente: Lavrov, possibile deterioramento della situazione nella regione

- La minaccia di una destabilizzazione ancora maggiore della situazione in Medio Oriente è reale, considerando il continuo peggioramento del conflitto israelo-palestinese. Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, parlando alla riunione degli sherpa dei Paesi Brics a Mosca. Il capo della diplomazia russa ha ricordato che l'aggravarsi della crisi israelo-palestinese è dovuto ai tentativi Stati Uniti di monopolizzare gli sforzi di mediazione nel conflitto. Lavrov ha anche evidenziato come la comunità internazionale ignori il rifiuto di Israele di attuare le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla creazione di uno Stato palestinese, sebbene questo sia "un punto chiave" per evitare l'escalation nella regione. "In questa situazione che stiamo vedendo oggi, c'è un pericolo davvero grave di destabilizzare molto più spazio in questa importante regione del mondo", ha concluso Lavrov. (Rum)