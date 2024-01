© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è impegnata a collaborare con tutte le parti in causa per alleviare le tensioni nel Mar Rosso, che è un importante corridoio per il commercio internazionale di beni ed energia. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella consueta conferenza stampa a Pechino, chiedendo ancora una volta lo stop agli attacchi contro le navi civili. (Cip)