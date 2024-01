© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dollaro è diventato un'arma per risolvere le questioni politiche. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, alla riunione degli sherpa dei Paesi Brics a Mosca. "Il dollaro è un'arma che viene già utilizzata o che si può utilizzare potenzialmente per risolvere problemi politici, questo è ormai ovvio per tutti", ha osservato il ministro. (Rum)