Cina: ministro Esteri riceve presidente Assemblea generale Onu Dennis Francis

- La Cina sostiene il ruolo centrale rivestito dalle Nazioni Unite nella governance globale e continuerà a lavorare per difendere i “legittimi diritti” dei Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, al termine di un incontro avuto ieri a Pechino con il presidente della 78ma sessione dell’Assemblea generale Onu (Unga), Dennis Francis. Soffermandosi sul “caos e sulle sfide senza precedenti” affrontate dalla comunità internazionale, Wang ha rinnovato il sostegno del suo Paese alle Nazioni Unite e all’Assemblea generale. “Quest'anno le Nazioni Unite ospiteranno il Vertice del futuro, e auspichiamo che vengano proposte soluzioni alle attuali questioni globali, che sono importanti e urgenti. La Cina promuoverà attivamente l’allineamento delle Iniziative di sviluppo globale, di sicurezza globale e di civiltà globale (proposte dal presidente Xi Jinping) con l’agenda delle Nazioni Unite”, ha aggiunto il titolare della diplomazia. Parte del colloquio è stato dedicato a Taiwan. “Dall’adozione della Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale, le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate hanno aderito al principio della Cina unica. Pechino esprime apprezzamento e contesta qualsiasi osservazione e azione incompatibile con la risoluzione”, ha concluso Wang. (Cip)