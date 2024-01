Cina-Usa: tenuta ieri a Pechino riunione congiunta sul controllo del narcotraffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Comitato cinese per il controllo dei narcotici, Wang Xiaohong, ha ricevuto ieri a Pechino una delegazione guidata dalla vice consigliera per la Sicurezza interna della Casa Bianca Jen Daskal, con cui ha inaugurato il gruppo di lavoro congiunto per il contrasto del narcotraffico. Wang ha auspicato una “concreta cooperazione” nel settore, sottolineando l’importanza di affrontare le reciproche preoccupazioni sulla base di rispetto e uguaglianza. La costituzione di un gruppo di lavoro dedicato alla lotta al traffico di fentanyl e altre droghe sintetiche è stata annunciata dai presidenti Xi Jinping e Joe Biden al termine del summit tenuto a San Francisco lo scorso novembre. (Cip)