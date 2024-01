Migranti: Foti (Fd'I), meno sbarchi da Tunisia, accordo con Albania è modello innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada intrapresa dal governo sull'immigrazione "convince l'Ue e sta portando buoni risultati, come dimostra il calo degli sbarchi dalla Tunisia. Il protocollo che abbiamo siglato con l'Albania, ora all'esame del Senato, alleggerirà il carico che grava sull'Italia grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri, e combatterà in maniera più incisiva contro i flussi migratori irregolari e la tratta degli esseri umani". Lo ha dichiarato in un'intervista a "Qn" il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Di sicuro - ha aggiunto - servirà a evitare di dover realizzare quattro o cinque strutture nel luogo di approdo più classico: la Sicilia. Tutti coloro i quali hanno guardato all'accordo con l'Albania con interesse in Europa, sostengono che potrebbe diventare un modello anche per l'Europa. Ursula von der Leyen l'ha definito 'un modello innovativo basato su un'equa distribuzione delle responsabilità con i paesi terzi in conformità con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario e internazionale'. Si ipotizza che questo accordo ci costi 100 milioni: costi che noi rendicontiamo, non li lasciamo gestire alle cooperative", ha concluso.(Rin)