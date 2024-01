Regno Unito: "Financial Times", con Brexit vendite più complicate per 81 per cento imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea le imprese britanniche hanno sperimentato un netto aumento della complessità e dei costi degli scambi commerciali con l'Ue, spendendo in media quasi 100 mila sterline (117 mila euro) per attraversare i confini doganali negli ultimi tre anni. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato sul quotidiano "Financial Times". Secondo l'indagine, infatti, l'81 per cento delle imprese britanniche ritiene di dover affrontare oggi una maggiore complessità rispetto a prima della Brexit. Inoltre, tre quarti delle imprese hanno riferito che le loro vendite nell'Ue sono diminuite o sono diventate più complicate a causa delle barriere burocratiche, comprese le tariffe e gli obblighi di conformità normativa, eretti dall'accordo commerciale e di cooperazione Ue-Regno Unito. Inoltre, una percentuale simile ha affermato che la propria attività è stata "meno redditizia a causa della Brexit". Infine, tra gli intervistati, il 73 per cento di chi ha votato per lasciare l'Ue e l'84 per cento di chi ha votato per rimanere concordano sul fatto che "il Regno Unito non ha sperimentato il boom commerciale promesso dai promotori della Brexit".(Rel)