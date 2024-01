Taiwan: ministero Esteri, monitoreremo sviluppi post-elettorali a Tuvalu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Taiwan monitorerà gli sviluppi politici post-elettorali a Tuvalu, approfondirà le "relazioni amichevoli" con i deputati neoeletti in parlamento e garantirà la stabilità dei rapporti diplomatici. Lo ha dichiarato il portavoce del dicastero, Hsiao Kuang-wei, nella conferenza stampa tenuta oggi a Taipei. Hsiao si è così espresso dopo le votazioni disputate nell'arcipelago dell'Oceano Pacifico lo scorso 26 gennaio, che hanno visto il primo ministro uscente Kausea Natano perdere il seggio in parlamento. Natano era favorevole all'indipendenza di Taiwan e aveva reso Tuvalu uno dei 12 Stati al mondo (assieme a Isole Marshall, Palau, Eswatini, Città del Vaticano, Belize, Guatemala, Haiti, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine) a riconoscerne la sovranità. Questa settimana i 16 membri del parlamento dovrebbero riunirsi per eleggere un nuovo premier. La scelta potrebbe cadere sul ministro dell'Economia uscente Seve Paeniu o sull'ex premier Enele Sopoaga. (Res)