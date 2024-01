Brics: Lavrov, espansione del gruppo non mira a creare una dittatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'espansione dei Brics non ha lo scopo di creare una dittatura della maggioranza internazionale. Ad affermarlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo alla riunione degli sherpa dei Paesi Brics a Mosca. "In tutte le nostre azioni e dichiarazioni, tutti i nostri Paesi (membri dei Brics) sottolineano sempre che siamo aperti in qualsiasi momento a un dialogo equo", ha sottolineato il ministro. Secondo Lavrov, la Russia presterà una particolare attenzione all'integrazione dei nuovi membri dei Brics. (Rum)