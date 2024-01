Egitto: governo incoraggia investimenti nell'industria dei chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Repubblica araba d'Egitto, Mostafa Madbouly, ha tenuto una riunione sulla formazione di un consiglio nazionale per incoraggiare gli investimenti nell'industria dei chip. All'inizio dell'incontro, Madbouly ha sottolineato l'importanza di stimolare gli investimenti in questo campo poiché "si tratta di un settore importante da cui dipendono molte industrie vitali", oltre a creare un ambiente adatto per tale industria e beneficiare delle competenze internazionali disponibili. (Cae)