Caso Salis: Calenda, scene inaccettabili, Ungheria fuori da Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è un originale punto di vista nel racconto dei fatti e degli eventi, sempre però saldamente ancorati a valori fondamentali per la stampa" Carlo Calenda

Leader di Azione

19 luglio 2021

- “Le scene che abbiamo visto sono da dittatura sudamericana degli anni 70, inaccettabili”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite della trasmissione “Agorà” su Rai3 parlando del caso di Ilaria Salis. “Sono favorevole che l’Ungheria venga cacciata dall’Ue, non da oggi. Succhia tantissimi risorse, molte imprese italiane delocalizzano e non rispetta lo Stato di diritto. Dovremmo dire che chi non rispetta i valori europei non deve stare in Europa”, ha sottolineato.(Rin)