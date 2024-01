Ue: Crosetto, su Mar Rosso e Ucraina servono più pragmatismo e meno burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- La posizione europea su Mar Rosso e Ucraina deve essere più pragmatica e meno burocratica. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, in un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa di Bruxelles. "Speriamo di riuscire ad affrontare i temi che sono sul tavolo, importanti non solo per l'Europa. In primis l'Ucraina, ma anche la situazione nel Mar Rosso", ha detto. "Mi auguro che l'Europa riesca a prendere finalmente una posizione più concreta e meno burocratica, perché i tempi che viviamo richiedono velocità e pragmatismo. Non possiamo permetterci di affrontare i problemi come li abbiamo affrontati fino a ora", ha concluso Crosetto. (Beb)