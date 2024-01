Arabia Saudita: emiro Kuwait incontro il re Salman e il principe ereditario a Riad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emiro del Kuwait, Mishal al Ahmad al Jaber Al Sabah, è stato ricevuto a Riad, capitale dell'Arabia Saudita, dal principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman. L'emiro è arrivato ieri a Riad per quella che è la sua prima visita ufficiale all'estero da quando è diventato ufficialmente il 17mo sovrano del Paese del Golfo. In un post su X (ex Twitter), il ministero degli Affari esteri saudita ha dato il benvenuto all'emiro nel Regno, definendolo la sua "seconda casa". Dopo l'incontro con il principe ereditario, l'emiro del Kuwait è stato ricevuto anche dal re saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud. (Res)