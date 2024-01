Gaza: ministra belga Dedonder, situazione preoccupante, chiediamo cessate il fuoco immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Medio Oriente è preoccupante. Lo ha dichiarato Ludivine Dedonder, ministra della Difesa del Belgio, alla guida della presidenza belga del Consiglio dell'Ue, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei a Bruxelles. "C'è ovviamente la situazione a Gaza e la posizione del Belgio è sempre stata molto chiara: vogliamo un cessate il fuoco immediato, vogliamo una riduzione dell'intensità dei combattimenti e per questo ovviamente dobbiamo essere in grado di parlare. Dobbiamo essere in grado di avviare negoziati per poter proteggere la popolazione, che è una vittima, e aprire corridoi umanitari", ha detto. "Inoltre, la situazione è davvero preoccupante perché c'è sempre la possibilità di una conflagrazione nella regione o addirittura a livello internazionale. Si tratta quindi di una situazione che viene presa molto sul serio. Ovviamente incoraggiamo ulteriori discussioni e negoziati, sia per liberare gli ostaggi detenuti da Hamas, sia per ridurre l'intensità della violenza a Gaza come primo passo", ha aggiunto. "Come dico spesso, non possiamo avere due pesi e due misure: vogliamo che il diritto internazionale sia rispettato ovunque, da tutti i Paesi, anche nella regione", ha proseguito Dedonder. "Allo stesso tempo, si discuterà del Mar Rosso, degli attacchi degli Houthi e della necessità di proteggere le navi mercantili", ha poi concluso. (Beb)