Rai: Bevilacqua (M5s), legge Renzi non in linea con Freedom act Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il tema della governance Rai e della inadeguatezza della legge Renzi del 2015 varca ormai i confini nazionali. Le criticità del sistema italiano sono emerse anche nel corso dell'audizione del direttore generale dell'european broadcasting union, Noel Curran, che ha detto a chiare lettere che la Legge Renzi sulla governance Rai non è in linea con il Freedom Act europeo, e questo impone alla politica quella riforma che tutti invocano. Anche per questo il lavoro istruttorio che si sta svolgendo in commissione e la prospettiva di Stati generali con tutte le forze politiche al tavolo assume una importanza ancora maggiore". Lo ha detto l'esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.(Rin)