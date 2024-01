Sardegna: a Sassari il Salone delle Botteghe dedicato al Carnevale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno dedicati al Carnevale i laboratori organizzati da Confartigianato Sassari nel “Salone delle Botteghe” di Sassari, l’area espositiva del “Padiglione Tavolara. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 2 febbraio, dalle 17.00 in poi, con il laboratorio sulle maschere in legno dell'artigiano di Ottana Gian Paolo Marras. Maestro del legno di terza generazione, Marras è nato nella Barbagia di Nuoro e cresciuto a in una famiglia impegnata nel mantenimento delle tradizioni popolari, soprattutto legate al Carnevale; durante il laboratorio di venerdì, oltre a illustrare tradizione, storia e significato delle maschere di Su Boe, su Medule, sa Filonzana, su Crapolu e su Porcu, presenterà anche le tecniche della lavorazione, l’utilizzo dei vari strumenti e le differenze tra diversi tipi di materiale da intagliare. L’artigiano, grazie al padre, ha appreso l’arte dell’intaglio delle maschere e, fin da piccolo, ha elaborato maschere in legno di pero. Per questo la realizzazione di maschere sarde è un’usanza familiare presente da generazioni: dai primi del ‘900, passando per il padre negli anni ‘60 sino ad arrivare alle generazioni attuali. (segue) (Rsc)