Sardegna: a Sassari il Salone delle Botteghe dedicato al Carnevale (2)

- “Il laboratorio di intaglio delle maschere in legno è veramente un luogo magico, dove l'arte e la tradizione si fondono con maestria – commenta Marco Rau, presidente di Confartigianato Sassari – ogni maschera, scolpita con cura e passione, racconta una storia unica che si mescola con la ricca tradizione del carnevale. L'abilità degli artigiani nel plasmare il legno è straordinaria, creando opere d'arte che trasmettono l'essenza festosa e misteriosa della celebrazione. Un’esperienza autentica che riflette la bellezza dell'artigianato sardo e incanta chiunque si avvicini a questo affascinante laboratorio”. L’iniziativa di venerdì aprirà la lunga serie di iniziative sul periodo carnascialesco che saranno organizzate all’interno della struttura, la cui riapertura è stata possibile grazie al finanziamento del Comune di Sassari. L’area espositiva delle Botteghe, nel frattempo, continua a proporre centinaia di oggetti tipici della tradizione artigiana sarda, rivisitati e trasformati in articoli unici da 25 artigiani-artistici provenienti da ogni angolo della Sardegna, quali gioielli, abiti e borse, tappeti, cuscini, quadri, arazzi, cestini, coltelli e complementi ma anche maschere, ceramiche, piatti, creazioni in marmo, vetro, legno e ferro battuto, pipe e mosaici. Lo spazio, gestito da Confartigianato Sardegna è aperto dal martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle 13, e il pomeriggio dalle 17 alle 20. (Rsc)